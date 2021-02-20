Россия не уведомила Египет о решениях по возобновлению авиасообщения на местные курорты

Министерство гражданской авиации Египта не получало уведомлений от российской стороны по поводу возобновления чартерного авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, заявил сегодня, 20 февраля, «РИА Новости» профильный министр Мухаммед Манар.

При этом, как писал “Ъ” 19 февраля, авиавласти Египта ранее говорили о наличии «приниципиальной договоренности о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена»: «Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета». В Росавиации заявляли, что «не подтверждают предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта», в Минтрансе РФ не комментировали тему.

Об активном диалоге свидетельствует и то, что 2 февраля посол РФ в Каире Георгий Борисенко сообщал, что в Москве позитивно настроены на возобновление авиасообщения. Он комментировал очередную проверку аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады российскими экспертами, которая проходила с 29 января по 4 февраля, говоря: «Поскольку прошлой весной из-за пандемии работа аэропортов приостанавливалась, важно было убедиться, что все функционирует без сбоев. Если общая оценка будет положительной, это позволит думать о восстановлении прямого чартерного сообщения между двумя странами». Росавиация отказалась разглашать результаты проверки, но турецкие СМИ говорили об успешном ее прохождении.

«Никаких контактов не было с момента отъезда в начале февраля российской комиссии, ознакомившейся с мерами безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха»,— цитирует газета «Аль-Масри Аль-Юм» заявление Мухаммеда Манара в ходе его рабочей поездки в Хургаду. Он заявил, что речь идет «не более чем о запросе отдельных авиакомпаний к Министерству гражданской авиации дать согласие на организацию рейсов в аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады».

Вечером 18 февраля Reuters со ссылкой на главу управления гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра писало, что Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба города с 28 марта. Дата фигурировала и в сообщениях местных СМИ, в частности «Аль-Ахрам». В Nordwind “Ъ” сказали, что допуск — право авиакомпании, которым те могут воспользоваться при возобновлении полетов, но данными о таких решениях там не располагают.

Еще 11 февраля турецкий Turizmgazetesi сообщал, что чартерные рейсы из России в Египет откроются после визита в страну Владимира Путина в марте. По такой схеме открывались полеты в Каир в 2018 году. Полеты между двумя странами полностью приостанавливались с ноября 2015 года после подрыва пассажирского самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом (погибли 224 человека).

Подробнее о возможном возобновлении полетов — в материале “Ъ” «Египет ждет россиян весной».