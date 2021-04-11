Наблюдатели десятилетней выдержки

Представители демократической оппозиции и правозащитники создали координационный центр «Гражданский контроль-2021», который накануне осенних выборов в Госдуму попытается возродить массовое движение наблюдателей по примеру 2011 года. В Центризбиркоме уверяют, что открыты к сотрудничеству, однако близкий к комиссии источник сразу же заподозрил новую организацию в сотрудничестве с Западом с целью вмешательства в российские выборы.

В Москве 10 апреля прошло учредительное собрание общественного координационного центра «Гражданский контроль-2021». В него, в частности, вошли представители партии «Яблоко» и ПАРНАС, экс-депутат Госдумы Владимир Рыжков, депутат Мосгордумы от «Справедливой России» Михаил Тимонов, член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, член совета правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Олег Орлов, политологи Александр Кынев и Дмитрий Орешкин, представители проектов «Диссернет» и «Гражданин наблюдатель».

Один из создателей центра, член ПАРНАС Михаил Шнейдер, напомнил, что у истоков движения наблюдателей десять лет назад стояли «Гражданин наблюдатель» и «Голос» и тогда «в короткий срок наблюдателями стали почти 20 тыс. волонтеров». Сейчас «абсолютно очевидно, что движение нужно возрождать», считает господин Шнейдер. Он отметил, что организация будет проводить информационные кампании для избирателей и экзит-полы, а для обеспечения работы наблюдателей в регионах создадут «центры гражданского контроля».

Как сообщил “Ъ” правозащитник Лев Пономарев (включен Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента), центр ставит целью привлечь к обучению около 200 тыс. человек и намерен требовать от властей изменения избирательной системы, в том числе сокращения срока думского голосования с трех до одного-двух дней.

«Власть пытается перевести протест в радикальное русло, чудовищно преследует людей. Мы же, наоборот, хотим удержать молодежь от радикальных действий. Мы говорим: идите на выборы, пока есть возможность их контролировать и побеждать»,— сказал господин Пономарев.

Член «Яблока» Александр Ефимов пояснил “Ъ”, что задача-минимум — обеспечить стопроцентное покрытие избирательных участков (их в России чуть менее 100 тыс.), включая сельские, «соответственно, недостаточно привлечь около 100 тыс. человек в столицах или крупных городах». При этом «двери центра открыты для всех демократических партий и общественных организаций, имеющих своей целью не на словах, а на деле отстаивать результаты волеизъявления граждан», отметил партиец.

Член ЦИКа Игорь Борисов заверил “Ъ”, что там всегда открыты к сотрудничеству. «Мы надеемся, что гражданское общество на предстоящих выборах вместе с профильными общественными объединениями будет защищать избирательные права граждан»,— сказал он. В то же время другой собеседник “Ъ”, близкий к ЦИКу и пожелавший остаться неназванным, выразил мнение, что создавшие центр организации «ориентируются на геополитические настроения относительно западных интересантов — Евросоюза и Госдепа США». «Не будет ли это направлено на воздействие на наших избирателей? Не новая ли это попытка вмешательства в национальные избирательные процедуры?» — сказал он.

Напомним, по закону наблюдателей на выборы могут направлять кандидаты, партии и общественные палаты (ОП). ОП РФ уже запустила свою программу по обучению наблюдателей для осенних выборов в Госдуму: с марта этим занимается близкая к администрации президента ассоциация «Независимый общественный мониторинг», с помощью которой планируется подготовить около 200 тыс. наблюдателей.

По оценкам сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца, для качественного контроля за трехдневным голосованием потребуется около 600 тыс. наблюдателей. Оппозиционеры ранее заявляли, что для организации такого масштабного наблюдения нужно создать координирующую платформу — в частности, с таким предложением выходил глава Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр иноагентов) Иван Жданов. Штаб политика Алексея Навального планирует направить на выборы 200 тыс. наблюдателей. Лев Пономарев сказал “Ъ”, что соратников оппозиционера тоже приглашали к сотрудничеству, но на учредительное собрание они не пришли.

Правозащитник надеется, что в итоге к организации присоединятся «представители всех либеральных сил».

Политолог Константин Калачев считает, что повлиять на исход голосования у нового центра «не будет ни организационной, ни финансовой, ни технической возможности», но эта площадка может привлечь внимание к связанным с выборами проблемам: недопуску кандидатов, злоупотреблениям при подсчете голосов, роли административного ресурса и т. п. При этом власть «вряд ли проигнорирует» организацию, созданную с участием людей и НКО, включенных в реестр иноагентов, предполагает эксперт.

У любой подобной структуры есть потенциал, поскольку «на такого рода активность есть спрос со стороны избирателей», полагает политолог Аббас Галлямов. «Дальше все будет зависеть от активности ее членов»,— добавляет он.

Кира Дюрягина, Ксения Куликова