Вашингтон нашел немногозлобного советника по Москве

В Совете национальной безопасности США может появиться новый директор по вопросам России — по данным издания Axios, администрация Джо Байдена планирует назначить на этот пост директора Института Кеннана при Уилсоновском центре. Господин Рожански известен умеренной позицией по отношению к России, за что в среде консервативных коллег заслужил репутацию «излишне мягкого» мыслителя.

«У США никогда не было более безрезультативных или менее эффективных отношений с постсоветской Россией, чем сегодня»,— написал Мэттью Рожански в 2017 году. Частично ответственность за эту плачевную ситуацию он возложил на Москву. «С российской стороны эта дисфункция основывается на комплексах и обидах, подогреваемых широко распространенными теориями заговора и исторических нарративов, каждый из которых сводится к назначению США врагом номер один,— написал эксперт.— Подпитывается она терпимостью простых россиян к консолидированному авторитаризму — от Кремля на самой вершине "вертикали власти" до коррумпированных и бесконтрольных злодеев на местах».

Однако отличие в оценках, распространенных сегодня в американском политическом истеблишменте, заключалось в том, что изрядная доля критики со стороны Мэттью Рожански досталась и Вашингтону. «С американской стороны дисфункция другая, но, пожалуй, столь же глубокая. Основывается она на национальном духе, сочетающем паранойю о "русском чудище" в духе холодной войны с логикой "мы или они", которая применяется ко всему: от налогов до обеспечения общественной безопасности. Эти тревожные тренды резонируют с медийной, политической и общественной культурой, где уже давно растоптаны всякие правила приличия»,— отметил господин Рожански.

Мэттью Рожански заявил, что в установившемся в США моральном климате не принято пытаться понять логику поступков русских — ее часто просто объясняют проявлением имманентного зла и потому отвергают всякие попытки наладить дипломатический контакт.

Эксперт считает, что президент России Владимир Путин, без сомнения, представляет угрозу для США, но при этом нынешняя политика по отношению к Москве — это путь в никуда. «Мы можем наносить удары по русским так сильно, как хотим, но, пока у них есть возможность наносить удары в ответ, они будут бить в ответ. Цикл будет продолжаться. Эта эскалация несет в себе непозволительные риски»,— завершил он.

В интервью российскому изданию «Лента.ру» господин Рожански в 2016 году заявил, что «Россию следует принимать всерьез». «Россия никуда не уходит. Мирное существование остается императивом, сколь ни был бы неприятен режим Путина»,— повторил он в 2020 году.

Мэттью Рожански с 2013 года возглавляет Институт Кеннана Уилсоновского центра — исследовательское учреждение, считающееся одним из ведущих центров, занимающихся изучением России. Ранее он был заместителем директора программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир.

За свои взгляды, нехарактерные для большинства обитателей Вашингтона, он часто оказывался под огнем критики. «Мы глубоко обеспокоены растущей прокремлевскостью центра Кеннана»,— гласит открытое письмо украинской ассоциации выпускников центра Кеннана. В нем выпускники раскритиковали господина Рожански за приглашение для выступлений гостей «прокремлевских взглядов», в том числе председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена — в докладе американского Минфина господина Авена назвали «близким к Владимиру Путину олигархом».

Обвинили они и его в увольнении директора киевского офиса Института Кеннана и замене ее на человека с «тенденциозным отношением к постмайданным событиям на Украине».

Как указывает Axios, «ястребы» в администрации опасаются, что назначение Мэттью Рожански на пост директора по России может подорвать заявленный Джо Байденом курс на противостояние Москве. Сам эксперт и представители Совета национальной безопасности от комментариев отказались. Напомним, что последним директором по вопросам России и Евразии Совета национальной безопасности США при президенте Дональде Трампе был Эндрю Пик, работавший до этого заместителем помощника госсекретаря США.

Алексей Наумов