Глава комитета Совета федерации: Россия не бросит в беде людей, проживающих в ДНР и ЛНР

Новый глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин заверил, что Россия «не бросит в беде людей, проживающих в (самопровозглашенных.—“Ъ”) ДНР и ЛНР». Об этом он заявил в интервью “Ъ”.

«Мы можем месяцами и годами рассуждать о так называемых красных линиях и прикидывать варианты урегулирования. Но проблема в том, что заниматься этим с Киевом стало делом неблагодарным и опасным. Собственно, об этом говорят прошедшие шесть лет после подписания минских договоренностей»,— отметил он. Напомним, что до прихода в Совет федерации Григорий Карасин был заместителем министра иностранных дел и отвечал как раз за постсоветское пространство.

«Задача международного сообщества, и прежде всего участников "нормандского формата", настоять на выполнении ровно того, что было зафиксировано и подписано украинским президентом в феврале 2015 года, в том числе налаживание диалога с Донецком и Луганском. Без этого политическая расхлябанность Киева будет нарастать и может быстро привести к трагедии. Наша общая задача этого избежать»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Ситуация на юго-востоке Украины резко обострилась с начала 2021 года. За последние несколько месяцев количество нарушений режима прекращения военных действий в Донбассе выросло в десять раз. Киев обвинил Москву в стягивании войск к границе с Украиной. В ответ в Кремле заявили, что передвижение российских войск не должно вызывать обеспокоенность.

Полную версию интервью сенатора — в материале “Ъ”.

Елена Черненко