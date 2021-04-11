«Динамо» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты московского «Динамо» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:2. Во втором тайме «Динамо» играло в меньшинстве из-за удаленного с поля Шиманьского.

Голы забили: Ордец (47), Захарян (71) — Погребняк (43, 75).

В турнирной таблице «Динамо» с 43 очками занимает 5-е место. «Урал» с 30 очками располагается на 12-й позиции.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с волгоградским «Ротором» 17 апреля. «Урал» дома примет казанский «Рубин» 18 апреля.