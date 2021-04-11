«Сочи» на своем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2

Футбольный клуб «Сочи» на своем поле проиграл лидеру нынешнего Чемпионата России, петербургскому «Зениту». Встреча закончилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первая половина встречи прошла без забитых голов. Счет на 58-й минуте матча открыл нападающий «Сочи» Никита Бурмистров, однако уже через пять минут форвард «Зенита» забил ответный мяч. Он же на 80-й минуте удвоил преимущество гостей, оформив окончательный исход матча.

По итогам встречи «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 39 очков. «Зенит» с 57 очками укрепил свое лидерское преимущество.

Следующий матч подопечные Владимира Федотова проведут 18 апреля: на своем поле команда примет московский ЦСКА.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее 11 апреля ФК «Краснодар» в первом матче под руководством Виктора Ганчаренко проиграл одному из аутсайдеров Чемпионата России тульскому «Арсеналу».

Алексей Белянин