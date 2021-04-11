Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений анонсировал крестный ход на Пасху

В Пасху, которая состоится 2 мая, в Екатеринбурге пройдет большой крестный ход, сообщил в своем telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг). Он отметил, что во время православного праздника все храмы будут открыты, а службы в них будут проходить при соблюдении противовирусных мер.

Кроме того, митрополит Евгений заявил, что епархия попытается оперативно доставить в Екатеринбург благодатный огонь из Гроба Господня в Иерусалиме.

«В прошлом году, по причине строгих ограничений, огонь добирался до Екатеринбурга через Москву. Смиренно надеюсь, что у друзей и помощников Екатеринбургской епархии хватит сил и возможностей, чтобы оперативно доставить великую святыню для освящения и утешения всех нас непосредственно из Иерусалима в Екатеринбург», — отметил митрополит.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции Пасха в Свердловской области проходила с ограничениями. Так, тогда был введен запрет на массовые богослужения в храмах.