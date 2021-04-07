Путин пообещал Пашиняну дальнейшие поставки российских вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле. Господин Путин сказал, что решит вопрос поставок в Армению достаточного количества российских вакцин против коронавируса.

«Для нас очень важно, чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину,— сказал господин Пашинян российскому президенту в начале встречи (цитата по "РИА Новости").— Мы получаем завтра первую партию российской вакцины, и мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что она доказала в деле свою эффективность».

«Я думаю, что решим проблему. Не в ущерб российских граждан, российских потребителей. Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны,— ответил ему господин Путин.— Мы обсудим».

Армянский премьер также сказал, что хочет поговорить с российским президентом о строительстве новой атомной электростанции в Армении. Кроме того, он предложил обсудить деятельность объединенной российско-армянской системы ПВО.

Также господин Пашинян поднял вопрос о военнопленных, которые, по его словам, удерживаются в Азербайджане, несмотря на объявленное завершение конфликта в Нагорном Карабахе. «Хочу отметить, что в этом контексте есть очень важный вопрос, который до сих пор не урегулирован,— это вопрос военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Как мы неоднократно обсудили, согласно заявлению 9 ноября (2020 года), все заложники, военнопленные, другие удерживаемые лица должны быть возвращены на родину. Но, к сожалению, до сих пор у нас удерживаемые лица в Азербайджане»,— сказал он.

26 марта Владимир Путин и Никол Пашинян обсудили ситуацию в Карабахе во время телефонного разговора. Они констатировали, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной. Позже господин Пашинян заявил, что Армении нужно углубить отношения с Россией для обеспечения своей безопасности. В апреле он намерен подать в отставку для проведения в Армении досрочных парламентских выборов.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Премьер Армении уйдет в отставку второй раз за три года».