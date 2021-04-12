«Европлан» возвращается на биржу

На Московской бирже может появиться публичная лизинговая компания (ЛК). Холдинг семьи Гуцериевых «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) готовится провести первичное публичное размещение (IPO) акций своей ЛК «Европлан», чьи бумаги уже торговались на бирже в 2015–2016 годах. Сейчас благоприятное время для IPO и «Европлан» может быть оценен на уровне 36 млрд руб., полагают эксперты.

О планах СФИ провести публичное размещение лизинговой компании «Европлан» “Ъ” рассказали два источника, близкие к самому холдингу, и собеседник, знакомый с планами СФИ. Источники не уточняют параметры размещения, однако один из них говорит, что речь идет о Московской бирже. «Подготовка к публичному размещению уже вовсю идет»,— утверждает другой собеседник “Ъ”. В СФИ отказались от комментариев, в «Европлане» не ответили на запрос “Ъ”.

«Европлан» — лидер лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. По данным «Эксперт РА», объем нового бизнеса компании по легковому и грузовому автотранспорту в 2020 году составил 78,7 млрд руб. Чистые инвестиции компании в лизинг на начало года — около 90 млрд руб. (на 25% больше, чем годом ранее), они принесли «Европлану» 14,1 млрд руб. процентных доходов. Чистая прибыль по прошлому году составила 6 млрд руб., рентабельность капитала — 38,9%.

«Европлан» не первый раз предлагают инвесторам. Впервые IPO компании состоялось в декабре 2015 года, были размещены 25% минус 1 акция компании. Тогда «Европлан» оценили в 13,1 млрд руб. (чистая прибыль компании по итогам 2015 года составляла 1,4 млрд руб.). Однако через год в рамках консолидации активов холдинга, позже получившего название СФИ, бумаги «Европлана» были полностью выкуплены обратно, и публичной компанией стал сам финансовый холдинг. В рамках той сделки «Европлан», по расчетам “Ъ”, был оценен примерно в 16 млрд руб. (чистая прибыль по итогам 2016 года — 3,3 млрд руб.).

Сейчас в СФИ входят ЛК «Европлан» (100%), страховщик ВСК (49%), кредитный брокер «Директ кредит центр» (87,5%), НПФ «Моспромстрой-фонд» (100%), а также доли в «М.Видео» (10%) и «Русснефти» (7,8% голосующих акций с возможным повышением до 10% — см. “Ъ” от 9 апреля).

Топ-менеджер одной из лизинговых компаний, рассматривавшей несколько приобретений конкурентов, говорил “Ъ”, что схожая по структуре фондирования и портфеля с «Европланом» компания может оцениваться «в семь-восемь годовых прибылей» (см. “Ъ” от 13 августа 2018 года). Последняя крупная сделка на лизинговом рынке по покупке группой Газпромбанка ЛК «Каркаде» прошла по мультипликатору 5,4 (см. “Ъ” от 30 марта 2020 года). Исходя из этих оценок, стоимость «Европлана» может составлять 33–48 млрд руб.

«Даже учитывая нынешнюю благоприятную рыночную обстановку для IPO, более реальной выглядит оценка лизинговой компании по мультипликатору 6»,— полагает руководитель корпоративного блока ИК «Фридом Финанс» Александр Цыганов. По его мнению, СФИ может выставить на продажу порядка 20% компании, получив по итогам размещения более 7 млрд руб. «"Европлан" — наиболее качественный актив СФИ, способный генерировать хорошую прибыль,— добавляет эксперт.— При этом можно ожидать продолжения хорошей дивидендной истории, поскольку СФИ вынужден обслуживать долг перед ВТБ за счет дивидендных платежей своих дочерних компаний». В 2019 году «Европлан» выплатил дивиденды в размере 1,9 млрд руб. (или 15,7 руб. на акцию), в 2020 году — 2,8 млрд руб. (23,3 руб. на акцию) и в январе 2021 года — 1,2 млрд руб. (10 руб. на акцию, промежуточные по итогам января—сентября 2020 года).

Долг перед ВТБ появился из-за того, что СФИ несколько лет проводил политику обратного выкупа собственных акций, для чего и привлек крупный кредит в госбанке (см. “Ъ” от 13 декабря 2019 года). По данным финансовой отчетности холдинга по РСБУ и оценкам “Ъ”, суммарный долг СФИ и его дочернего оператора buy back офшора Weridge Investments перед ВТБ по состоянию на начало 2021 года составлял 22,5 млрд руб.

Илья Усов

Пенсии в лизинг В сентябре 2015 года группа «Бин» (ныне — «Сафмар») объявила, что ее офшор Cendonbridge Global приобрел у инвестфонда Baring Vostok лизинговую компанию (ЛК) «Европлан». По словам собеседника “Ъ”, близкого тогда к группе «Бин», сделка прошла по цене порядка 12 млрд руб. Накануне сделки, в апреле, компания «Стройжилинвест» разместила облигации на 8 млрд руб., следует из ее отчетности по МСФО. В сентябре она предоставила кредит Cendonbridge Global на 8,4 млрд руб., передав в залог 70% акций материнской компании «Европлана» Europlan Holdings. «"Стройжилинвест" через выданный заем финансирует покупку кипрской компании Europlan Holdings… Проекты финансируются за счет выпуска облигаций, ключевыми держателями которых через управляющие компании являются НПФ группы "Бин"»,— отмечало рейтинговое агентство «Эксперт РА» в конце 2015 года. В 2018 году облигации «Стройжилинвеста» были обесценены у фондов, а затем выкуплены с баланса НПФ (см. “Ъ” от 9 декабря 2019 года). На IPO в декабре 2015 года было продано 25% минус 1 акция «Европлана». В начале 2016 года на бирже было продано еще почти 24% акций, в результате чего акционерами ЛК стали пенсионные фонды группы «Бин» и НПФ «Русский стандарт», тогда принадлежавший Рустаму Тарико, с долей почти 27% акций компании. В конце 2016 года ЛК «Европлан» была влита в будущий холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ), акционерами которого, согласно раскрываемым данным, стали фонды группы «Сафмар», а также НПФ и банки, тесно сотрудничавшие с этой группой. Сейчас акционером СФИ продолжает оставаться купленный недавно ГК «Регион» НПФ «Сафмар». При этом представитель СФИ ранее не исключал скорый выход НПФ «Сафмар» из капитала холдинга. Илья Усов