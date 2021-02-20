Руководитель штаба Навального в Дагестане сообщил о нападении на него

Руководитель штаба Навального, открытие которого запланировано на ближайшее время в столице Дагестана, был избит неизвестными в пятницу вечером, 19 февраля, в пригородном поселке Махачкалы. Напавшие не упоминали имя политика, не выдвигали каких-либо претензий, однако Руслан Аблякимов уверен, что инцидент имеет непосредственное отношение к его политическим планам.

В течение нескольких дней до случившегося прибывший из Москвы для организации штаба Руслан Аблякимов замечал за собой слежку: его преследовали и люди на машинах, и «топтуны».

Вечером в пятницу он зашел к знакомой, в гостях у которой уже находилась ее подруга. Она и предложила подняться всем на смотровую площадку на горе Тарки-Тау на территории поселка Тарки. Уже спустя несколько минут после прибытия на площадку к ним быстрым шагом приблизились шесть-семь человек, рассказал “Ъ” господин Аблякимов. Повалив его на землю, они стали пинать его ногами, потом дали подняться, но после вопроса «ты кто такой?» вновь повалили и продолжили избиение.

Перестав бить, они велели Руслану Аблякимову «до завтра» убраться из города. Все нападавшие были в медицинских масках и шапках, сказал активист, поэтому описать их было сложно. При медицинском освидетельствовании на голове избитого были зафиксированы множественные гематомы.

Руслан Аблякимов подал заявление о случившемся в Советский РОВД Махачкалы. Однако и после выхода из райотдела полиции он заметил слежку из преследовавшей его машины. Номера замеченных им машин он передал полицейским, уточнил господин Аблякимов.

МВД по Дагестану пока никак не комментирует инцидент, пресс-служба ведомства на запросы прессы не отвечает.

Юлия Рыбина, Махачкала