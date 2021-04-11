В Ярославской области цены на продукты питания одни из самых низких в стране

Ярославская область находится в числе регионов России, которым лучше других удается сдерживать цены на продукты питания, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка со ссылкой на заместителя директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Александра Лифинцева. Господин Лифинцев на прошлой неделе посетил Ярославскую область, побывал на предприятиях региона и провел встречу с руководством регионального департамента.

«Ярославскую область можно вообще назвать ударной, передовой. Здесь проводят большую работу по стабилизации цен, в том числе по соглашениям о поддержании отпускных цен на сахар и масло подсолнечное: в регионе подключают все новые и новые торговые сети, магазины»,– отметил Александр Лифинцев.

По данным департамента, более 1 тыс. магазинов, три региональные сети, 10 субъектов несетевой розницы и две оптовых организации Ярославской области присоединились к соглашению между Минпромторгом России, Минсельхозом, крупными федеральными торговыми сетями, поставщиками и отраслевыми ассоциациями производителей о сдерживании отпускных и розничных цен на российский сахар-песок и подсолнечное масло.

В департаменте отметили, что средняя розничная цена на подсолнечное масло и куриные яйца в Ярославской области ниже, чем в других регионах. В апреле средняя по Ярославской области розничная цена на подсолнечное масло составила 110,69 руб. за литр, что является одним из самых низких показателей среди регионов ЦФО. В частности, в Ивановской области 1 литр подсолнечного масла стоит 115,14 руб., а в Костромской области – 116,73 руб. Десяток куриных яиц в Ярославской области в среднем стоит 76,56 руб. В Ивановской и Костромской областях цена десятка куриных яиц составляет 77,55 руб. и 81,93 руб. соответственно.

По данным департамента, стоимость минимального набора продуктов питания в Ярославской области составляет 4,3 тыс. руб., что на 4% ниже средней стоимости по Российской Федерации и на 7,7% ниже средней стоимости по ЦФО.

Алла Чижова