Туристов из Индии из-за коронавируса отправили в обсерватор в Курортном районе

Группа из 25 индийских туристов, которая контактировала с четырьмя зараженными ковидом COVID-19, отправлена в обсерватор. В пансионате «Балтиец» они пробудут две недели. На родину туристы должны были вернуться накануне.

COVID-19 у иностранцев обнаружили в ходе тестирования перед вылетом в Дели. Четыре человека с выявленным коронавирусом госпитализированы в Покровскую больницу. Остальных участников туристической группы из гостиницы «Прибалтийская», как контактных, отвезли в обсерватор, где они пройдут двухнедельный карантин.

Туристы прибыли в Россию неделю назад. Кроме Петербурга они уже побывали в Москве, Мурманске.