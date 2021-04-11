В Токио для заболевших COVID-19 участников Олимпиады зарезервируют отель

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых будет обнаружен положительный результат на коронавирус. Для этих целей оргкомитет зарезервирует отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни, сообщает Reuters. Это обойдется организаторам в несколько миллионов долларов, сказали несколько источников.

Комитет также подготовит около 30 специальных транспортных средств для перевозки заболевших в отель. Спортсмены будут проходить тесты на COVID-19 каждые четыре дня. Дополнительные рекомендации по карантину и тестированию будут обнародованы позже в этом месяце.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8 августа. Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября. В марте 2021 года организаторы Игр объявили, что Олимпиада пройдет без болельщиков из других стран.

Об ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Неполная расплата».