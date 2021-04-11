«Минари» продолжит линию «Паразитов»

Фильм «Минари», номинированный в шести категориях премии «Оскар», вышел в российский прокат. Картина рассказывает о семье корейских мигрантов, которые пытаются разбогатеть в США. Главную роль играет Стивен Ян, звезда сериала «Ходячие мертвецы». Фильм уже получил несколько престижных наград, в том числе «Золотой Глобус». В каких номинациях «Минари» претендует на «Оскар»? И чем картина может понравиться российским зрителям? Выясняла Юлия Жданова.

О трудностях переезда в другую страну, разных менталитетах и общественных предрассудках режиссер картины Ли Айзек Чун знает не понаслышке. Когда-то его семья, как и главные герои фильма, приехали из Кореи в США и с нуля выстраивали свой быт.

Действие драмы начинается в 80-х годах прошлого века. Отец семейства Джейкоб, его роль исполняет актер Стивен Ян, мечтает стать фермером и перевозит семью в Арканзас. С ними переезжает и бабушка Сунджу, которая сажает в лесу корейскую траву минари и никак не может поладить с внуком. Жену Джейкоба Монику американская мечта разочаровывает, а перспектива жить в разваливающемся трейлере посреди поля вызывает страх.

Лента получила «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке и одержала победу на фестивале «Сандэнс». Кроме того, фильм номинирован на «Оскар» в шести категориях. Картина претендует на награды за «лучший фильм», режиссуру, сценарий и музыку. У Стивена Яна есть шанс получить статуэтку за «лучшую мужскую роль», а в списке соискателей приза за «лучшую женскую роль второго плана» Юн Ё-джон, которая сыграла бабушку Сунджу.

Вероятнее всего, эти актеры и станут лауреатами премии «Оскар», считает редактор портала kino-teatr.ru и сайта журнала «Искусство кино» Алексей Филиппов: «Я не уверен, что у фильма есть высокие шансы получить главный приз, но актерские награды наверняка будут. Ленту уже отметили Гильдия киноактеров, также она получила другие премии, у которых есть определенная корреляция с тем, как потом раздают статуэтки. Чем фильм интересен? Он действительно продолжает линию “Паразитов” и корейской культуры в пространстве американского проката.

"Минари" не станет мейнстримом, но это именно та краска, которой “Оскару” может не хватать».

Фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо, который получил четыре «Оскара», включая главный, пока остается самой известной и успешной лентой про судьбу корейской семьи. В России она заработала около 100 млн руб., что гораздо меньше голливудских блокбастеров, но для фестивального кино — результат хороший.

Американский фильм про корейцев "Минари" не претендует на рекордные сборы, но, скорее всего, понравится многим российским зрителям больше, чем «Паразиты», считает киножурналист, автор портала «Кинопоиск» Дмитрий Барченков: «Это история об азиатах, но сквозь призму Америки. В штатах фильм понравился зрителям.

Для России это тоже привычная практика, некая апроприация того, что происходит в близлежащих регионах, например.

Возможно, эта история зацепит российского зрителя именно семейной темой, несмотря на межнациональный и капиталистический контексты».

Зарубежные зрители высоко оценили фильм про корейских мигрантов. На агрегаторе Rotten Tomatoes у «Минари» 90% положительных отзывов от пользователей. Критики тоже почти единодушны. По мнению экспертов того же Rotten Tomatoes, в авторитетных западных изданиях можно насчитать лишь 2% негативных рецензий.