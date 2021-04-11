Краснодарскому застройщику ООО «Капитель» предъявили требования на 64 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Капитель» Андрей Титов сообщил о поступлении в адрес банкрота 12 требований на общую сумму 63,8 млн руб. Данные опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Самые большие суммы требований поступили от Вазгена Саркисяна. Речь идет о договорах долевого участия по объекту, расположенному на улице Российской, 257/7 в Краснодаре.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в марте в адрес банкрота уже поступили требования ПАО РНКБ Банка, возникшее из договора о предоставлении банковской гарантии, в размере 111,7 млн руб. Помимо требования РНКБ Банка, конкурсный управляющий ООО «Капитель» получил требования от участников долевого строительства дома по улице Российской, 257/7 на общую сумму 17,7 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Капитель» зарегистрировано в Краснодаре в 2012 году как фирма, подготавливающая строительную площадку. Уставный капитал общества – 20 тыс. руб. Чистые активы фирмы по данным на 2019 год составляли 4,5 млн руб., последний доход датируется 2018 годом – 50 млн руб., кредиторская задолженность по итогам 2019 года – 36,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко