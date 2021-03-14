РНКБ Банк предъявил требование краснодарскому застройщику на 112 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Капитель» Андрей Титов сообщает о поступлении в адрес банкрота требования ПАО РНКБ Банка, возникшее из договора о предоставлении банковской гарантии, в размере 111,7 млн руб. Это, в частности, 57 млн руб. задолженности по платежу по гарантии; 40,6 млн руб. задолженности по комиссии за совершение платежа по гарантии; 14 млн руб. задолженности по неустойке за несвоевременное перечисление платы за вынужденное отвлечение денежных средств по гарантии, а также государственная пошлина в размере 200 тыс. руб. Требование РНКБ Банка будет включено в четвертую очередь реестра требований кредиторов. Соответствующее сообщение опубликовано в ЕФРСБ.

Помимо требования РНКБ Банка, конкурсный управляющий ООО «Капитель» получил требования от участников долевого строительства дома по улице Российской, 257/7 на общую сумму 17,7 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Капитель» зарегистрировано в Краснодаре в 2012 году как фирма, подготавливающая строительную площадку. Уставный капитал общества – 20 тыс. руб. Чистые активы фирмы по данным на 2019 год составляли 4,5 млн руб., последний доход датируется 2018 годом – 50 млн руб., кредиторская задолженность по итогам 2019 года – 36,6 млн руб.

Дмитрий Михеенко