В Удмуртии зарегистрировали 75 новых случаев коронавируса

Еще 75 случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии за минувшие сутки. Среди заболевших семь детей до 14 лет, 18 человек старше 65 лет, сообщает оперативный штаб. Диагноз подтвердился у 39 жителей Ижевска, семи жителей Глазова, семи жителей Завьяловского района, шести жителей Дебесского района, четырех жителей Якшур-Бодьинского района, по три случая в Кезском, Сюмсинском, Увинском районах, два в Малопургинском, один в Игринском районе.

75 человек выздоровели. 57 566 человек всего вакцинировали, из них 40 149 получили второй компонент.

Всего на 11 апреля в Удмуртии зарегистрировано 31 591 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 28 120 человек выздоровели, 396 скончались. 2 629 заболевших в удовлетворительном состоянии, 369 средней степени тяжести, 77 в тяжелом состоянии.