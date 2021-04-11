Минтруд изменил правила отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии

С 11 апреля вносятся изменения в правила использования материнского капитала в России. Вступают в силу приказы Минтруда (.pdf), которые корректируют порядок отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии.

После отзыва средства направляются на счет в Пенсионном фонде России (ПФР). В течение шести месяцев родители должны решить, куда направить эти деньги. Этот срок можно продлить, написав заявление в ПФР. Такая возможность дается один раз. Если через три месяца после полугодового срока родители никуда не направили средства, то они снова переводятся на накопительную часть пенсии.

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб рассказала «Парламентской газете», что многие женщины отозвали средства с накопительной части пенсии, но после этого забывали о них. Как пишет издание, по данным на 1 июня 2020 года, на накопительную часть пенсии направили 55 млн руб. за счет средств маткапитала.

С момента запуска программы материнский капитал в России получили более 11 млн семей, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Почти две трети из них направили субсидию на улучшение жилищных условий.

О том, на что можно потратить маткапитал в 2021 году,— в материале “Ъ”.