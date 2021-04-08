Голикова: маткапитал за все время получили более 11 млн семей

С момента запуска программы материнский капитал в России получили более 11 млн семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что почти две трети из них направили субсидию на улучшение жилищных условий.

«На 1 апреля 2021 года всего за время реализации программы материнского капитала его получила 11,1 млн российских семей. При этом 80,2% уже подали заявление, чтобы воспользоваться материнским капиталом. При этом из 11 млн 7 млн направили материнский капитал на улучшение своих жилищных условий»,— сказала госпожа Голикова на совещании о реализации посланий президента Федеральному собранию.

Она добавила, что за счет увеличения выплат на детей до 3 лет охват поддержки семей с одним и двумя детьми вырос за 2020 год в 1,8 раза.

Напомним, с 1 января 2020 года материнский капитал выдается на первого ребенка. С 2021 года размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб.— на второго. 7 марта вышел указ, упрощающий правила направления этой выплаты на улучшение жилищных условий.

О том, на что можно потратить маткапитал в 2021 году,— в материале “Ъ”.