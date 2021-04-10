Суд арестовал бывшего министра труда Дагестана

Бывший министр труда и социального развития Дагестана Расул Ибрагимов заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете по республике. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года руководивший министерством господин Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли структурные подразделения возглавляемого им ведомства. Целью преступного сообщества было хищение бюджетных денежных средств. По данным следователей, Расул Ибрагимов и его сообщники похитили более 620 млн руб., нанеся бюджету республики ущерб в особо крупном размере.

С февраля 2017 года господин Ибрагимов исполнял обязанности министра труда и социального развития Дагестана. В марте того же года он был утвержден в этой должности. Министром по туризму и народным художественным промыслам он был назначен в ноябре 2018 года, а после утверждения нового состава правительства в декабре прошлого года продолжил работу в статусе врио министра.