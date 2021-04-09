В Дагестане по подозрению в создании ОПС задержан бывший министр труда и соцразвития

Следователи предъявили обвинение бывшему министру труда и социального развития Дагестана 37-летнему Расулу Ибрагимову. Ему инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сегодня, 9 апреля, Расул Ибрагимов, занимающий должность врио министра по туризму и народным художественным промыслам, был доставлен сотрудниками ФСБ в республиканское управление Следственного комитета России, говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, с 2017-го по сентябрь 2018 года руководивший министерством труда и соцразвития Расул Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли структурные подразделения возглавляемого им ведомства. Целью преступного сообщества было хищение бюджетных денежных средств. Денежные средства, предназначенные для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, участники преступного сообщества похищали через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая подчиненным необоснованные и завышенные премии, часть которых возвращалась организаторам и участникам преступного сообщества.

По данным следователей, в 2017–2018 годах Расул Ибрагимов и его сообщники похитили более 620 млн руб., нанеся бюджету республики ущерб в особо крупном размере. Преступление было выявлено при непосредственном участии сотрудников управления «К» СЭБ ФСБ России, отметили в СКР.

В ближайшее время в суд будет представлено ходатайство об избрании задержанному министру меры пресечения в виде заключения под стражу.

С февраля 2017 года Расул Ибрагимов исполнял обязанности министра труда и социального развития Дагестана. В марте того же года он был утвержден в этой должности. Министром по туризму и народным художественным промыслам он был назначен в ноябре 2018 года, а после утверждения нового состава правительства в декабре прошлого года продолжил работу в статусе врио министра.

Юлия Рыбина, Махачкала