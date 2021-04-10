ФК «Тамбов» с минимальным счетом уступил «Химкам» в Подмосковье

В стартовой встрече 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на «Арене Химки» хозяева не без труда переиграли главного аутсайдера чемпионата - ФК «Тамбов» – 1:0

Единственный мяч во встрече на 59-й минуте забил экс-игрок сборной России Денис Глушаков. В сутолоке у ворот он оказался первым на добивании и с близкого расстояния отправил мяч в дальний от вратаря угол. Гости же не запомнились опасными моментами у ворот «Химок», если не считать гол в первом тайме, забитый, как оказалось, после нарушения правил игроком атаки.

После очередного поражения «Тамбов» с 13 очками остается на последней, 16-й строчке в таблице РПЛ. В следующем туре, 18 апреля, единственный представитель Черноземья в лиге вновь сыграет на выезде, на этот раз с еще одним аутсайдером, но в финансовом плане куда более обеспеченным - тульским «Арсеналом».

Как начинался кризис в ФК «Тамбов», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков