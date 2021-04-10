В Хельсинки задержали 20 участников протеста против карантина

В столице Финляндии прошла несогласованная акция против введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Полиция задержала 20 протестующих, им грозят штрафы.

Всего на протесты вышло около 300 человек, говорится в пресс-релизе полиции Хельсинки. «Задержано в общей сложности 20 протестующих, которые будут оштрафованы за сопротивление полиции. Кроме того, десять водителей были оштрафованы за нарушение правил вождения»,— уточнили в пресс-службе.

В Финляндии число заболевших коронавирусом превысило 81 тыс., умерли от COVID-19 более 800 человек. Из-за пандемии страна закрыла границы и ввела режим чрезвычайной ситуации. Закрыты рестораны и заведения общепита, запрещено проведение массовых мероприятий. 9 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ограничения планируется постепенно снять к лету.