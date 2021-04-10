В Ярославской области не зафиксировано новых подтоплений паводком

На территории Ярославской области не зафиксировано новых подтоплений, вызванных весенним половодьем, сообщили в пресс-службе главного управления регионального МЧС России.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по региону было выпущено экстренное предупреждение о вероятности возможных подтоплений на территории области. В связи с этим все оперативные службы региона были переведены на работу в режиме повышенной готовности.

Ранее "Ъ-Ярославль" рассказывал, что 1 апреля в Пригородном сельском поселении городского округа Переславль-Залесский из-за подъема уровня воды в реке Курбъ произошел перелив через участок автодороги между селом Новое и деревней Леонтьево. В результате затопления участка дороги было затруднено транспортное сообщение с деревнями Леонтьево и Ченцы. Переправляться через затопленный участок местным жителям помогали спасатели дважды в день.

«В МЧС данная ситуация находится на контроле, эвакуация населения там не требуется, подтопления жилых территорий не зафиксировано»,— уточнили в пресс-службе.

Подробнее о подготовке в Ярославской области к весеннему половодью в материале “Ъ-Ярославль” – «На коротком паводке».

Дарья Сабаева