Ярославские оперативные службы перешли в режим повышенной готовности из-за половодья

В Ярославской области все оперативные службы переведены на работу в режиме повышенной готовности в связи с весенним половодьем, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что центром управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по региону выпущено экстренное предупреждение о вероятности возможных подтоплений на территории области. Центр дал рекомендации по проведению профилактических мероприятий главами муниципальных образований, руководителями организаций и предприятий.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время на контроле находится ситуация с ростом уровня воды в реке Кубря под Переславлем-Залесскти, где произошел перелив воды через автомобильную дорогу на участке, соединяющем село Новое и деревню Леонтьево. Там сейчас Пожарно-спасательной службой региона налажена лодочная переправа жителей.

По данным пресс-службы, оперативными группами ведется мониторинг паводковой ситуации в муниципальных образованиях, где есть опасность высокого половодья. Опергруппы, в частности, работают в Тутаевском, Борисоглебском, Ярославском, Даниловском, Мышкинском, Рыбинском, Ростовском и Некоузском районах.

В целом обстановку в Ярославской области контролирует оперативный штаб по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков в регионе. По словам директора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрия Пенькова, сейчас гидрологическая ситуация на водохранилищах Ярославской области остается стабильной.

«Уровень воды в Волге в районе Рыбинска составляет 83,63 м по Балтийской системе, в районе Ярославля – 84,45 м. По данным отдела водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области, на Рыбинском водохранилище ведется работа по формированию запаса свободной емкости для приема притока воды в период весеннего половодья»,– рассказал господин Пеньков.

Подробнее о подготовке в Ярославской области к весеннему половодью в материале “Ъ-Ярославль” – «На коротком паводке».

Антон Антонов