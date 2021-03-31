На коротком паводке

В Ярославской области начинается период весеннего половодья. По данным главного управления МЧС по региону, пик паводка придется на середину апреля. Сейчас проводятся мероприятия по обеспечению его безопасного прохождения. Для проведения аварийно-спасательных работ в период паводка создана группа численностью более 5,6 тыс. человек и 1,8 тыс. единиц техники. Проводится регулярный мониторинг ситуации, в том числе, с помощью воздушной разведки. По прогнозам специалистов, погодные условия этой весны должны поспособствовать безаварийному прохождению весеннего половодья.

В Ярославской области с началом периода весеннего половодья проводится проверка состояния гидротехнических сооружений (ГТС) и их готовности к сдерживанию паводка. По данным регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, всего на территории региона более 50 ГТС. Проводит обследование межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты департамента, регионального главного управления МЧС России и специалисты регионального отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового управления. На данный момент все проверенные ГТС в исправном состоянии.

«Все обследованные сооружения готовы к приему и пропуску паводковых вод в период весеннего половодья»,— рассказали “Ъ-Ярославль” в департаменте.

По данным департамента, для предотвращения возникновения неблагоприятных гидрологических явлений на всех водных объектах региона организован мониторинг гидрологической обстановки. Также организован мониторинг на двух дополнительных постах на Горьковском водохранилище в поселке Красный Профинтерн и на реке Устье в поселке Борисоглебский.

В региональном управлении МЧС сообщили, что была проведена воздушная разведка гидрологической обстановки. Во время облета на вертолете были обследованы затороопасные участки на водоемах региона. Спасатели отметили, что в настоящее время на территории области подтоплений не обнаружено.

Прогнозную и текущую информацию о ледовой обстановке на малых реках и водохранилищах предоставляет ярославский филиал «Центрального УГМС». Специалисты проводят анализ распределения снегозапасов, а также прогноз вскрытия и очищения ото льда водохранилищ.

В департаменте отметили, что в регионе в зоне паводков находятся все территории, расположенные на берегах водных объектов. Кроме того, в период ледохода на реке Волге на территориях Некрасовского и Тутаевского районов возникают два опасных заторных участка.

По данным департамента, для проведения неотложных или аварийно-спасательных работ в период весеннего половодья в Ярославской области создана группировка сил и средств, общей численностью около 5,7 тыс. человек и более 1,8 тыс. единиц техники. В случае необходимости, для ликвидации ледовых заторов из войсковой части города Ростова Великого будут привлечены 24 специалиста-взрывотехника и шесть единиц техники. Кроме того, для проведения воздушной разведки паводкоопасных участков задействованы восемь беспилотных летательных аппарата.

В случае возникновения ЧС, в период весеннего половодья подготовлены шесть пунктов временного размещения населения общей вместимостью более 2,5 тыс. человек. При необходимости, к развертыванию готов мобильный городок жизнеобеспечения вместимостью 100 человек.

В пресс-службе администрации Рыбинска “Ъ-Ярославль” рассказали, что на территории города, во время весеннего паводка, отмечены все потенциально опасные участки водоемов. К ним относятся, в частности, 200-метровая полоса вдоль плотины Рыбинской ГЭС и насыпная дамба Рыбинской ГЭС. Также в числе опасных участков 500-метровая полоса от шлюзов Рыбинского района, и акватория Горьковского водохранилища по всей ширине водоема от спортивного комплекса «Сатурн» до юго-восточной границы города вниз по течению реки Волга. Кроме того, в списке опасных зон акватория реки Шексна ниже Рыбинской ГЭС и река Черемуха.

Глава Рыбинска Денис Добряков пояснил, что пока в городе паводок проходит в плановом режиме.

«Ежедневно наблюдаем за режимом срабатывания верхнего бьефа на водохранилище, пока тревожных звонков нет, все идет в плановом режиме. Надеюсь, что эту весну пройдем штатно»,— уточнил господин Добряков.

На Рыбинском водохранилище сейчас проводится работа по формированию запаса свободной емкости для приема притока воды в период весеннего половодья.

В пресс-службе администрации Рыбинска уточнили, что для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, в городе создан оперативный штаб для экстренного реагирования. На ликвидацию ЧС в городском бюджете создан резерв в размере 1 млн руб.

«Утвержден план действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе, если потребуется эвакуация населения и вывоз материальных и культурных ценностей из зон подтопления, учтены мероприятия для обеспечения жизнедеятельности в случае эвакуации. Проработаны меры оперативного реагирования на случай развития событий по наихудшему сценарию, учтены все максимальные риски»,— сообщили в пресс-службе.

Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения – начальник отдела главного управления МЧС России по Ярославской области Дмитрий Саушев рассказал “Ъ-Ярославль”, что в Ярославской области пик весеннего половодья приходится на вторую декаду апреля. Он пояснил, что объем весеннего половодья зависит от трех составляющих: снегозапаса (чем больше снега, тем больше воды), увлажненности почвы (чем выше увлажненность, тем хуже впитывается влага), глубины промерзания почвы (чем сильнее промерзла почва, тем хуже будет уходить вода).

По его словам, в настоящее время, уровень снегозапаса в Ярославской области выше среднемноголетнего значения, в то время как по двум другим пунктам показатели ниже среднемноголетнего значения.

«На основании этих показателей можно предположить, что весенний паводок будет или на уровне среднемноголетнего значения или чуть меньше. Опять же это все зависит от того, сколько мы получим осадков в апреле. Возможно, прогноз будет скорректирован»,— пояснил господин Саушев.

Он отметил, что при существующем температурном режиме, паводковая ситуация в регионе пока складывается благоприятным образом.

«Сейчас днем у нас положительная температура, ночью чуть-чуть подмораживает. Это благоприятно сказывается на паводковой обстановке, так как нет единомоментного поступления большого объема воды. Плюс у нас размыло лед на Волге практически до Костромы. Пока нам удается миновать сценарий прошлого года, когда в феврале в Ярославле и в Ярославском районе были подтоплены садоводческие товарищества, а также набережные в Рыбинске и Ярославле»,— добавил Дмитрий Саушев.

“Ъ-Ярославль” рассказывал, что в прошлом году в конце января – начале февраля уровень воды в Волге повысился до критической отметки. Река вышла из берегов и затопила набережную в Ярославле. Дмитрий Саушев считает, что в этом году подобных паводковых ситуаций не ожидается.

Подробнее о ярославском наводнении в феврале 2020 года в материале “Ъ-Ярославль” – «Невесеннее половодье».

Дарья Сабаева