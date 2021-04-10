«Уфа» разгромила «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» обыграли грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Уфе встреча завершилась со счетом 3:0. Эта игра стала первой для нового главного тренера «Уфы» Алексея Стукалова.

Голы забили: Мрзляк (13), Анхель (36, автогол), Милетич (54).

В турнирной таблице «Уфа» с 17 очками находится на 14-м месте. «Ахмат» с 32 очками занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Уфа» в гостях сыграет с московским «Спартаком» 18 апреля. «Ахмат» примет подмосковные «Химки» 17 апреля.

О кадровых перестановках в «Уфе» читайте в публикации “Ъ” «Тренеры не дотянули до финиша».