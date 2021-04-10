Президенты Турции и Украины начали встречу в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Стамбуле. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев ожидает «хорошего результата» от визита главы государства в Турцию. Господин Зеленский прибыл в Стамбул для участия в девятом заседании стратегического совета высокого уровня между двумя странами, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Встреча господина Эрдогана и Владимира Зеленского проходит во дворце Хубер в закрытом для прессы режиме. «Президенты Украины и Турции поприветствовали друг друга и прошли к месту проведения встречи тет-а-тет»,— говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

«Безусловно, они будут говорить о ситуации на Донбассе, и о Крымской платформе, и о двустороннем сотрудничестве. После окончания тет-а-тета начнется уже заседание совета»,— сказал господин Ермак в эфире телеканала «Украина 24» (цитата по «РИА Новости»). «И я думаю, сегодня будет подписан ряд очень важных документов, то есть работа только началась, но мы надеемся на очень хороший результат»,— отметил он. Глава офиса президента Украины назвал Турцию стратегическим партнером.

Накануне, 9 апреля, президент Турции провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По просьбе Реджепа Тайипа Эрдогана стороны обсудили ситуацию на Украине. Господин Путин в ходе беседы сообщил, что «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» 2015 года — безальтернативная основа урегулирования конфликта на востоке Украины.

Подробнее о попытках урегулировать ситуацию читайте в публикации “Ъ” «Дмитрий Козак и Тайная комната».