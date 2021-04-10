Сбербанк назвал вымыслом информацию о мошенничестве с использованием голосов клиентов банков

Сбербанк заявил, что невозможно использовать голосовые данные банковских клиентов для хищения денежных средств с их счетов или оформления на них кредитов. Московская полиция ранее сообщила, что мошенники стали звонить клиентам банков и записывать их голоса, чтобы потом использовать для оформления кредитов.

«Описанная схема мошенничества технологически невозможна и не существует. Это вымысел, цель которого — посеять панику и подорвать доверие к банкам»,— заявили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

Полиция утверждала, что новый способ обмана стал возможен из-за сбора банками биометрических данных клиентов. По данным полиции, злоумышленники звонят тем, у кого уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только «да» или «нет». «Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв»,— сказали в полиции.