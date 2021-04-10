Мошенники стали использовать голоса клиентов банков для получения кредитов

Мошенники стали звонить клиентам банков, записывать их голоса, чтобы потом использовать для оформления кредитов, сообщила пресс-служба московской полиции. Ведомство уточнило, что такой способ обмана стал возможен, так как банки стали собирать биометрические данные клиентов для установления или проверки личности.

«Зная, что некоторые банки предоставляют услугу оформления кредита по биометрическим данным, злоумышленники совершают звонки клиентам банка, у которых уже подключена услуга распознавания голоса, и задают вопросы, на которые требуется отвечать только "да" или "нет". Разговор записывается, и после ответы используются мошенниками для оформления кредитов на своих жертв»,— сообщила полиция ТАСС.

По ее данным, москвичи узнают о фактах мошенничества, когда обнаруживают списание своих и поступивших кредитных денег с банковских счетов. Полиция рекомендует использовать несколько видов защиты: кодовое слово или подтверждение через контактный центр. Также можно установить ограничение на снятие денег, а при обнаружении списания средств блокировать карту.