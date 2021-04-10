Роскомнадзор попросил Facebook объяснить блокировку стрима RT c космонавтами

Роскомнадзор сообщил, что направил социальной сети Facebook письмо с требованием объяснить причину блокировки трансляции телеканала RT. Ведомство утверждает, что нарушение авторских прав, в связи с которым был заблокирован стрим с участием российских космонавтов, было предлогом.

Сейчас запись стрима на английском языке доступна на странице RT в Facebook, каких-либо пометок или ограничений у нее не стоит. Русскоязычная версия доступна на YouTube.

Прямой эфир RT «транслировался на официальном аккаунте RT в социальной сети Facebook, но был заблокирован администрацией интернет-платформы под предлогом нарушения авторских прав», указано на сайте Роскомнадзора. Помимо объяснений ведомство потребовало от Facebook «снять все ограничения» на уже закончившийся стрим.

Трансляция RT началась вечером 9 апреля. Вскоре после ее начала русскоязычная редакция RT сообщила в Telegram, что Facebook заблокировал стрим за нарушение авторских прав. «Мы уверены, что все по правам чисто»,— указано в сообщении RT.

Роскомнадзор регулярно заявляет о цензуре российских СМИ со стороны западных онлайн-платформ. В частности, ведомство восприняло как цензуру тот факт, что ролики с канала «Соловьев LIVE» Владимира Соловьева больше не попадают на вкладку «Тренды». В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о праве Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, которые допускают цензуру, а в январе утвердил штрафы за ограничения СМИ.