Туристка из России погибла в ДТП с автобусом в Турции

В Турции произошло ДТП с автобусом, перевозящим российских туристов в Каппадокию. Посольство России в Анкаре сообщило, что автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибла гражданка России, еще 26 россиян пострадали.

«В ДТП пострадали 26 российских граждан. С прискорбием сообщаем, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы в населенных пунктах Коньи и Сельчукхан»,— говорится в сообщении посольства в Facebook.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге. Всего в автобусе было 32 российских туриста, отдыхавших в Анталье.