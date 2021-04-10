Курортный сезон на Кубани начнется 1 мая

Официально в Краснодарском крае курортный сезон начнется 1 мая 2021 года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на вице-губернатора Александра Руппеля.

По его словам, благодаря эффективности антиковидных мер в регионе сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, ежедневно медики выявляют чуть более 100 новых случаев коронавируса.

Зимой, когда в Краснодарский край приехали 2 млн туристов со всей России, вспышки заболеваемости не произошло. Все профилактические меры продолжают соблюдаться и сейчас, что позволяет строить планы на полномасштабный курортный сезон в 2021 году.

Господин Руппель отметил, что майские праздники являются своего рода «генеральной репетицией» перед летним сезоном.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Сочи 1 мая 2021 года порядка 200 пляжных территорий будут готовы к купальному сезону. В настоящий момент идет ремонт набережных, подключение коммуникаций и установка объектов сервиса и пр.

Наталья Решетняк