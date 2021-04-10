Clubhouse не будет один Сможет ли аналог платформы для общения от Facebook переманить ее аудиторию

Компания Марка Цукерберга, как сообщает TechCrunch, тестирует сервис вопросов и ответов под названием Hotline. Пользователи смогут разговаривать друг с другом в виртуальных комнатах для общения, вести прямые эфиры в аудиоформате, а также включать камеру. Ранее стало известно, что Twitter ведет переговоры о покупке Clubhouse $4 млрд. Все это происходит на фоне падения интереса аудитории к сервису для голосового общения. В чем причина возросшего интереса крупнейших соцсетей к формату Clubhouse? Разбирался Сергей Гусев.

Казалось, ажиотаж вокруг социальной сети Clubhouse закончился так же быстро, как и начался. После бума популярности в феврале мировой прирост аудитории сервиса замедлился. В России число активных пользователей за март упало больше чем вдвое. Однако к формату голосовых чатов присмотрелись ведущие соцсети. Twitter начал тестировать аудиоплатформу Spaces, Telegramm добавил опцию голосового общения в виртуальных комнатах. Теперь за дело взялся Facebook и запустил в тестовом режиме аудиосервис Hotline.

По формату новое приложение напоминает Clubhouse. При этом инвайт для регистрации не понадобится. Достаточно просто подтвердить учетную запись Twitter через СМС-пароль. Новый сервис Facebook сможет успешно конкурировать с родоначальником формата, но открытый доступ может понравиться не всем пользователям, считает руководитель отдела «Информатика сообществ» Института системного анализа Виктор Тищенко: «У подобных сервисов довольно серьезное будущее. Clubhouse очень соответствует реальной жизни, реальному человеческому поведению. Мы заинтересованы в общении друг с другом. Facebook будет, с одной стороны имитировать подкаст, а, с другой — они настроены перехватить инициативу у Clubhouse, то есть фактически это будет дублирование.

Приглашение, конечно же — ограничение, но ограничение разумное. Вы же не общаетесь с кем попало.

А в комнаты Facebook, если их откроют через аккаунты, ломанутся все подряд. В мою комнату набегут, бог знает, какие субъекты. На мой взгляд, это точно не плюс и сильно усложнит коммуникационную атмосферу».

В последнее время у Clubhouse все не так гладко: сооснователь сервиса Пол Дэвидсон признал, что конкуренция с IT-гигантами затрудняет развитие приложения. Так, до сих пор не вышла андроид-версия, а сервис все еще доступен только для владельцев iPhone и iPad.

Затормозилась и сделка с Twitter. Компания хотела купить Clubhouse за $4 млрд, однако переговоры по неизвестным причинам прервались. Миллиардер Игорь Рыбаков, который проводит много времени в комнатах, считает, что сервис пока еще ищет свою нишу на рынке, и это заставляет крупных инвесторов проявлять максимальную осторожность: «Facebook может добавить эту функцию, но массового перехода на аудиоформат не будет, потому что уже много раз делали и пытались. В Telegram, например, есть аудиочаты, они не получают никакого перетока визитеров с того же Clubhouse. У форматов прямых эфиров есть нишевое будущее. Но при аудиториях в несколько миллиардов людей любая ниша — это аудитория десятков и сотен миллионов людей. Понятно, что она распределится между несколькими платформами.

Clubhouse не будет один. Facebook добавляет, и Twitter хочет добавить.

Компании, начинающей на рынке, самое сложное — это оставаться маркетмейкером в течение года и привлекать деньги дальше, потому что это требует очень больших расходов. Станет ли Clubhouse новым нишевым игроком с огромной капитализацией, будет понятно в течение 12 месяцев.

В принципе Twitter, наверное, поэтому и отложил разговоры о покупке, ведь скорость прироста аудитории Clubhouse немного замедлилась».

Соцсети, которые сейчас пытаются сделать сервисы голосового общения, учитывают ошибки Clubhouse, отмечает исполнительный директор коммуникационного агентства «КреативПроект» Анна Лопушняк. Так, Clubhouse пытается сохранить контент внутри сети и запрещает пользователям делать запись разговоров. Facebook, напротив, ставит на интеграцию с другими сервисами. Все конференции в Hotline автоматически записываются, чтобы потом их можно было опубликовать в различных социальных сетях.

Эта опция поможет привлечь рекламодателей, считает Анна Лопушняк: «Если говорить об удобстве монетизации Clubhouse, то пока эта соцсеть не предлагает разнообразных форматов в данном направлении. Ее популярность во многом основывается на том, что это новый формат для соцсетей, живое общение голосом, которое в том числе создает определенное ощущение защищенности и независимости. У Facebook в этой части репутация неоднозначная. С другой стороны, для брендов будет проще использовать продукт Facebook, поскольку он уже сформировал свою аудиторию и достаточно успешно. Наговорить всегда проще, чем написать.

Этот формат — один из шагов к общению в VR в будущем. Совершенно ожидаемо, что старшие мировые соцсети будут осваивать новую для них форму.

Рынок еще не насыщен свежими предложениями, кроме Clubhouse, больше нет подобных платформ. Тот же Facebook всегда стремится развивать собственную экосистему и удерживать лояльного пользователя внутри семьи».

В Clubhouse на днях появилась функция донатов. Теперь слушатели могут отправлять деньги авторам трансляций прямо в приложении. Запустят ли монетизацию для создателей контента Hotline и другие конкуренты, пока неизвестно.