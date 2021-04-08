Twitter ищет подход к аудитории

Twitter захотел приобрести социальную сеть Clubhouse, но что-то пошло не так. Как пишет Bloomberg, по неизвестным причинам переговоры прервались. Сумма сделки оценивалась в $4 млрд. Новая социальная сеть представляет собой подобие Zoom, но только в звуковом формате. Ее пользователи могут дискутировать с медийными персонами, однако платформа доступна лишь тем, кто получил персональное приглашение. За год это приложение в мире загрузили более 12,5 млн раз.

Покупка Clubhouse могла бы принести Twitter новую аудиторию и репутационные бонусы, считает руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «В данном случае Twitter, конечно, заинтересован в приобретении того ядра аудитории, который уже накопился в Clubhouse. Плюс, если этот сервис уже работает, то, заплатив определенную сумму, можно опередить конкурентов, которые несомненно работают в аналогичном направлении. Опять же это уже более или менее раскрученный бренд.

Причем если у Twitter окраска бренда стагнационная, средства массовой информации о нем не так часто пишут — только в связи с какими-то скандалами на политические темы, то у Clubhouse пиар-заряд очень хороший, это положительно влияет на прирост аудитории.

Я думаю, это тоже бонус, который рассматривает Джек Дорси при покупке и присоединении Clubhouse».

Но почему же могли приостановиться переговоры Twitter о покупке Clubhouse? Управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава видит здесь две причины: «Во-первых, они могли просто не договориться. Во-вторых, ажиотаж — дело непостоянное: интерес спал, и сразу стали появляться фундаментальные вопросы к сервису Clubhouse. Сейчас это кулуарная история, где можно прикоснуться к великим людям и с ними в какой-то степени поговорить. Когда в комнате будут десятки миллионов пользователей, непонятно, какая другая ценность придет на смену. И здесь Twitter все-таки интересно представить Clubhouse с сотнями миллионов людей, иначе платить 4 млрд не имеет смысла. После пика эти фундаментальные вопросы к соцсети стали гораздо ярче видны, и, возможно, люди из Twitter не нашли на них ответа и поэтому притормозили сделку».

Twitter при этом в декабре прошлого года начал разрабатывать собственную аудиоплатформу, по сути, аналог Clubhouse. Компания планирует запустить сервис для голосового общения Spaces в апреле. Таким образом она могла подстраховать себя от возможных рисков, если сделка по покупке Clubhouse не состоится или этот сервис в итоге начнет терять популярность, считает аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын:

«Захват новой аудитории для таких проектов настолько важен, что они используют все пути. Они делают попытку приобрести то, что популярно и нравится пользователям сейчас. Никто сегодня не в состоянии предсказывать, насколько будет успешна внутренняя разработка, сумеет ли она победить независимый проект. Поэтому приходится страховаться компаниям, а они испытывают оба пути и смотрят, что, в конце концов, сработает. В данном случае, если Clubhouse отказывается продаться за ту сумму, которую может предложить Twitter, что остается делать покупателю? Либо приобретать конкурента Clubhouse, либо продолжать развивать свою собственную разработку».

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Тем временем другие соцсети, помимо Twitter, — Facebook, LinkedIn и Slack — тоже разрабатывают сервисы для голосового общения. Глава Facebook Марк Цукерберг поручил своим сотрудникам создать аналог Clubhouse после того, как лично опробовал этот сервис.

Владимир Расулов