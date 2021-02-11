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Фото: Carlos Jasso / Reuters

Facebook прислушался к трендам

Каковы перспективы создания аудиочата компанией

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Facebook решил создать конкурента набирающего популярность приложения Clubhouse. Марк Цукерберг поручил своим сотрудникам разработать аналогичный аудиочат, пишет The New York Times. Издание подчеркивает, что бизнесмен давно интересовался формами аудиосвязи, а в начале февраля лично опробовал Clubhouse. После этого и началась работа над аналогом новой социальной сети. Она представляет собой подобие Zoom, но только в звуковом формате. Пользователи Clubhouse могут подискутировать с медийными личностями, однако платформа доступна лишь тем, кто получил персональное приглашение.


Планы Facebook развивать подобную площадку неслучайны, ведь у такого типа виртуального общения большие перспективы, говорит исполнительный директор коммуникационного агентства «КреативПроект» Анна Лопушняк: «У социальной сети Clubhouse значительные перспективы, так как ее создатели уловили сразу несколько глобальных трендов в сфере потребления контента. В первую очередь это растущая популярность голосовых сообщений: аудио, с одной стороны, сокращает время на коммуникацию, а с другой, создает значительную вовлеченность. В целом этот подход приближает нас к общению в формате VR в будущем. Еще один тренд — это потребность в некой элитарности общения. На фоне массовости и доступности текстовых соцсетей Clubhouse сегодня выглядит как некий закрытый интеллектуальный клуб, в котором также состоят селебрити».

В конце прошлого года собственную аудиоплатформу, которая может конкурировать с соцсетью Clubhouse, начала тестировать компания Twitter. Впрочем, создание аналогов нового приложения вряд ли можно считать долгосрочным трендом, отмечает руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Если Facebook всем надоест и будет всех без разбору блокировать, тогда это разговор не о новинке, а скорее о вынужденной миграции. Но, опять же, пока Facebook не делает таких уж резких движений, чтобы всю свою аудиторию распугать. Заявление от самого Цукерберга — это работа на опережение, мол, мы у себя это тоже внедрим. При этом торопиться они, скорее всего, не будут, потому что на мировой тренд это пока не тянет. Если Clubhouse проживет больше года, и туда убежит ощутимое количество людей, тогда Цукерберг перейдет в режим реальной реализации»

Соцсеть Clubhouse пока доступна только на платформе iOS. При этом в России она еще не пользуется взрывной популярностью. По данным компании App Annie, которые приводит РБК, в стране приложение к 10 февраля скачали менее 10 тыс. пользователей, а в целом по миру их число превысило 5,5 млн. Интерес аудитории к такой соцсети пока действительно ограничен технически. А из-за массового прироста пользователей она попросту потеряет свою элитарность, считает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян:

«Регистрация в соцсети ограничена, она все еще доступна только в режиме приглашения. В самой сети явно не хватает сейчас ресурсов, чтобы справляться даже с такой повышенной популярностью, не говоря уже о том, что существует приложение только для iOS. Поэтому, в общем, ничего удивительно в числе пользователей нет.

Что касается феномена как такового, ключевая разница между Clubhouse и предыдущими попытками — это как раз, собственно говоря, механика голоса.

С одной стороны, это можно рассматривать как некий совместный подкаст, конференцию, проходящую спонтанно и в режиме реального времени. С другой стороны, нужно понимать, что именно в таком формате проходит это история, которая не масштабируется».

Социальная сеть Clubhouse работает с марта прошлого года. По данным американских СМИ, инвесторы в январе 2021-го оценивали ее стоимость более чем в $1 млрд.

Владимир Расулов


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