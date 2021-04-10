На Ямале 20 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 195 человек, из них 36 864 ямальца выздоровели, 409 пациентов скончались.

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 8 704 случая COVID-19 в 83 регионах. С начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 4 632 688 россиян. Из них более 4,2 млн человек выздоровели, 102 649 — скончались.

Обязательный масочный режим, социальное дистанцирование и ограничение на проведение массовых мероприятий в ЯНАО продлили до 30 апреля. Накануне в регион доставили первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». На окружной склад в СПИД-Центр доставили 16,2 тыс. доз препарата, рассчитанных на 8,1 тыс. человек. Сейчас в регионе привито более 35 тыс. ямальцев вакциной «Спутник V», второй компонент получили более 27,5 тыс. человек.