Советника губернатора Красноярского края задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Полиция в Красноярске сообщила о задержании бывшего руководителя бюджетного учреждения по новому делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), передает ТАСС сообщение главного управления МВД по Красноярскому краю. Источник ТАСС и местное издание НГС24 сообщают, что речь идет о советнике губернатора, бывшем руководителе центра стандартизации и метрологии по Красноярскому краю, Хакасии и Тувы Василии Моргуне.

Экс-руководителя задержали по делу, связанному с нарушениями при закупке оборудования для нужд организации, сообщило управление МВД. НГС24 также опубликовало видео задержания, распространенное управлением. На нем мужчина со скрытым лицом говорит, что в курсе дела, по которому его задержали.

Ранее в отношении Василия Моргуна было возбуждено уголовное дело по той же статье УК в связи с заключением договоров без торгов и получении более 6,5 млн руб. на личные счета. По данным МВД, Василия Моргуна подозревают в заключении 128 прямых договоров с фирмами, учрежденными его родственниками, с 2013 по 2019 годы.

Василий Моргун руководил региональным центром стандартизации и метрологии с 2002 по октябрь 2020 года. Местное издание «1-Line» сообщало, что в июле 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс назначил его внештатным советником по науке и технологиям.