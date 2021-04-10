Еще 74 жителя Удмуртии заразились коронавирусом

В Удмуртии за минувшие сутки зарегистрировали 74 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе среди 11 детей до 14 лет, 13 человек старше 65 лет, сообщает оперативный штаб республики. Диагноз подтвердился у 41 жителя Ижевска, 10 жителей Глазова, девяти жителей Игринского района, пяти жителей Увинского района, трех жителей Дебесского района, двух жителей Ярского района, по одному случаю зарегистрировано в Алнашском, Малопургинском, Сюмсинском районах и Сарапуле.

74 человека выздоровели. 57 566 человек всего вакцинировали, из них 40 149 получили второй компонент.

Всего на 10 апреля в Удмуртии зарегистрировано 31 516 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 28 045 человек выздоровели, 396 скончались. 2 611 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 376 средней степени тяжести, 88 в тяжелом состоянии.