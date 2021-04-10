Белый дом организует встречу с главами General Motors и Alphabet на фоне дефицита чипов

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор Национального экономического совета Брайан Диз и глава Минторга США Джина Раймондо 12 апреля проведут онлайн-встречу с руководителями технологических компаний, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В числе компаний, чьи руководители приглашены на встречу, CNN называет Alphabet, Intel, Dell, а также автопроизводителей Ford и General Motors (GM). Второе с февраля совещание в Белом доме пройдет на фоне продолжающейся нехватки чипов.

Участники встречи обсудят «шаги по укреплению устойчивости американских цепочек поставок полупроводников», сказала госпожа Псаки во время брифинга (цитата по сайту Белого дома). Также на встрече будет обсуждаться программа президента США Джо Байдена по сохранению занятости, в рамках которой предлагается выделить $2,7 трлн в течение ближайших 10 лет. В конференции, планирует Белый дом, примут участие руководители компаний по производству чипов — TSMC, Micron и Samsung.

8 августа Ford и GM объявили, что из-за мирового дефицита чипов приостановят работу своих заводов в США. Простой на заводах GM займет одну-две недели и затронет 10 тыс. сотрудников. В России нехватка электронных компонентов для автомобилей, наряду с ограничениями из-за пандемии коронавируса, привела к росту цен на машины и падению авторынка в марте на 5,7%.

Подробнее о ценах на автомобили и дефиците — в материале “Ъ”.