Госдеп США обсудил с главами МИДов Франции и ФРГ действия России около Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонных разговорах с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсудил необходимость прекращения «односторонних провокаций» со стороны России на востоке Украины.

«Они (Энтони Блинкен и Жан-Ив Ле Дриан.—“Ъ”) обсудили необходимость того, чтобы Россия прекратила свою опасную и безответственную риторику, наращивание военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонние провокации вдоль линии контакта на востоке Украины»,— сообщается на сайте Госдепартамента США.

Также состоялся аналогичный телефонный разговор господина Блинкена с главой МИД Германии. Они поговорили о «важности поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль линии в восточной Украине, оккупированном Крыму и вдоль границ Украины».

8 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обеспокоены действиями России у границы с Украиной. По ее словам, сейчас там сконцентрирована наибольшая численность вооруженных сил с 2014 года. Президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель объяснил перемещение войск тем, что Украина превратилась во «взрывоопасный регион».

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