ЦБ зафиксировал рост рынка МФО в 2020 году

Рынок микрофинансирования в России по итогам 2020 года вырос несмотря на пандемию, следует из обзора ЦБ РФ. По данным регулятора, портфель микрозаймов за год увеличился на 18%, до 249 млрд руб., при этом объем выдач остался на уровне 2019 года — 417 млрд руб.

«Несмотря на закрытие большинства офисов МФО в апреле—мае 2020 года и ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией в конце года, портфель займов МФО по итогам года вырос на 18%, до 249 млрд руб.»,— говорится в обзоре (.pdf). Авторы отмечают, что причинами роста портфеля стали высокая активность в сегменте МФО предпринимательского финансирования и рост доли длинных займов IL в структуре выдач физлицам.

По итогам года доля просроченных более чем на 90 дней долгов в совокупном портфеле МФО выросла до 28,9% с 28% в 2019 году. Но во второй половине года было зафиксировано снижение показателя за счет улучшения платежной дисциплины по сравнению с апрелем—маем и благодаря росту выдач новых займов.