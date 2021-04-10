Главреда «Важных историй» увезли на допрос

Обыск в квартире у главного редактора сайта «Важные истории» Романа Анина закончился, его увезли на допрос в Следственный комитет России (СКР), сообщает Telegram-канал «Важных историй». Обыск продолжался более шести часов, его проводили сотрудники ФСБ.

Ранее «Важные истории» сообщили, что обыск проходит по ст. 137 ч.2 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием служебного положения). В каком статусе по делу проходит господин Анин, не уточнялось.

По данным портала, обыск может быть связан с материалом «Новой газеты» «Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», автором которого был Роман Анин. В 2016 году суд обязал газету выпустить опровержение.

Проект «Важные истории» специализируется на журналистских расследованиях, его в 2020 году создали журналисты «Новой газеты» Роман Анин и Олеся Шмагун. До этого господин Анин работал редактором отдела расследований «Новой газеты».