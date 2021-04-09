У главреда «Важных историй» проходит обыск

У главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина проводится обыск. Само издание сообщает в Telegram, что к нему пришли сотрудники ФСБ. Господин Анин не успел сообщить адвокату Василию Грищаку, кто именно проводит обыск.

«Ничего по существу он не успел сказать. Сказал, что у него производится обыск, пригласил меня. Я не слышал от него, кто именно»,— сказал господин Грищак «МБХ медиа».

По информации «Важных историй», обыск может быть связан с материалом «Новой газеты» «Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?», автором которого был Роман Анин. Издание по решению суда выпускало опровержение материала.