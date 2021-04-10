В редакции «Важных историй» прошел обыск

Редакция сайта «Важные истории» сообщила об обыске в своем офисе. Главного редактора издания Романа Анина допрашивали в ночь на 10 апреля как свидетеля по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни. «Важные истории» заявляют, что обыск прошел 9 апреля, но известно о нем стало только после допроса господина Анина. Редакция утверждает, что обыск вели сотрудники ФСБ.

«В офисе у нас вчера никто не работал, поэтому мы узнали о визите только когда встречали Анина у здания СК (Следственного комитета России.— “Ъ”) после допроса. На первый взгляд в редакции ничего не пропало. Добавилось ли что-то — мы пока не знаем, но и не исключаем»,— сообщили «Важные истории» в Telegram. Сотрудники предполагают, что люди, проводившие обыск, фотографировали документы из тумбочки, так как те были разложены на столе.

Обыск и допрос главреда «Важных историй». Что известно Читать далее

«Важные истории» были основаны в 2020 году журналистами «Новой газеты», соавторами расследования «Панамского архива» Романом Аниным и Олесей Шмагун. Вечером 9 апреля в квартире господина Анина прошел обыск, после чего его отвезли на допрос. Роман Анин воспользовался 51 статьей Конституции и отказался давать показания. Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова допускала, что обыск может быть связан со статьей 2016 года «Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?».