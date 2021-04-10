«Моби.Деньгам» поставили границы

Один из крупных платежных игроков «Моби.Деньги» вторую неделю подряд тревожит рынок. После репутационного предписания ЦБ компания, в числе акционеров которой структуры группы ВТБ, получила предписание регулятора об ограничении трансграничных операций. Такую «черную метку» ЦБ дает тем, кто, по его мнению, замешан в проведении платежей в нелегальные в России онлайн-казино. В пятницу стало известно, что один из крупнейших партнеров компании — МТС банк — ограничил операции с ней до исключительно «белых». Впрочем, группа ВТБ, входящая в число собственников компании, пока поддерживает ее.

Как стало известно “Ъ”, от источников в банковских кругах в том числе близких к ЦБ, один из основных партнеров компании «Моби.Деньги» — МТС Банк — практически прекратил с ней отношения. По словам собеседников “Ъ”, банк оставил лишь платежи за госуслуги, парковки и налоги. При этом выключил транзакции не только по самой НКО «Моби.Деньги», но и провайдеров UnitPay, Kassa.com, WinPay/Cauri. Источники “Ъ” указывают, что всего МТС банк, отключил около 25 партнеров, связанных с «Моби.Деньги», общий оборот которых составляет 100 млрд руб. в квартал.

Компания АО «Моби.Деньги» основана в 2009 году. С 2013 года входит в группу компаний «Моби.Деньги» входит небанковская кредитная организация «Моби.Деньги», обеспечивающая систему переводов денежных средств без открытия банковских счетов для организации мгновенных электронных и мобильных платежей. Основным акционером группы компаний являются венчурные фонды банка ВТБ и Российская венчурная компания. НКО «Моби.Деньги» имеет лицензию Банка России № 3523-К от 28 ноября 2016 года.

В «Моби.Деньги» “Ъ” сообщили, что компания и МТС Банк ограничили трафик по некоторым партнерам.

В ответ на запрос об ограничениях со стороны ЦБ, в компании указали, что «7 апреля 2021 года НКО "Моби.Деньги" исполнила рекомендацию ЦБ РФ по ограничению транзакций с нерезидентами».

В связи с возрастанием рисков использования платежной инфраструктуры «Моби.Деньги» для нежелательных транзакций, руководством компании принято решение 9 апреля с 15:00 до 24:00 произвести отключение всех партнеров, за исключением мобильных операторов и социально значимых сервисов, для проведения технических настроек и дополнительных комплаенс-мероприятий по контролю за трафиком, сообщили “Ъ” в компании, не уточнив, о каких именно транзакциях идет речь. По завершению работоспособность будет восстановлена в полном объеме, заверили там.

В МТС банке были лаконичны. «Частичное отключение некоторых контрагентов банка связано с усилением работы по проверке деятельности контрагентов в целях исполнения требований №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нормативно-правовых актов Центрального банка Российской Федерации, которую МТС Банк проводит на регулярной основе,— отметили там.— Решение о восстановлении банк будет принимать после получения дополнительной информации».

В Банке России традиционно не комментируют действующих игроков, но собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорят, что 9 апреля (видимо, в случае неисполнения рекомендаций,— “Ъ”), ЦБ рассматривал вариант отзыва валютной лицензии «Моби.Деньги», но с учетом исполнения ограничений, не стал прибегать к крайним мерам.

Другой, еще более значимый партнер «Моби.Денег» и одновременно и акционер, группа ВТБ пока сохраняет отношения с компанией, а по словам собеседников “Ъ” на рынке, несмотря ни на что не ограничивает сотрудничество с ней.

«ВТБ действует строго в рамках закона. Предписаний ЦБ отключать транзакции компании в банк на данный момент не поступало,— указали в пресс-службе ВТБ.— Действия других участников рынка не комментируем». Миноритарный пакет компании есть в составе имущества одного из ЗПИФ под управлением «ВТБ Капитал Инвестиции», группа ВТБ не принимает участия в операционном управлении компанией, это инвестиция финансовая, указали там.

Ксения Дементьева