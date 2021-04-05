«Моби.Деньгам» испортили репутацию

Одна из крупных платежных компаний, НКО «Моби.Деньги», получила предписание от регулятора по весьма неожиданному поводу — личному банкротству действующего руководителя. Причины банкротства в компании не раскрывают, впрочем, как и не комментируют ее участие в вызвавших многочисленные жалобы граждан проектах. Однако претензий к самому платежному сервису у Банка России нет, а деловая репутация не смущает партнеров компании.

О том, что НКО «Моби.Деньги» получила предписание ЦБ, связанное с неудовлетворительной деловой репутацией, “Ъ” рассказали несколько источников на платежном рынке. В компании сообщили, что «АО ''Моби.Деньги'' получило предписание от ЦБ РФ от 31.03.21 о выявлении факта неудовлетворительной деловой репутации действующего генерального директора АО ''Моби.Деньги'' Кузнецова Ивана Владимировича в связи с нахождением в состоянии личного банкротства. Поэтому в течение 90 дней (срок, установленный ЦБ РФ) в АО ''Моби.Деньги'' будет произведена смена генерального директора». На деятельности компании и доли участия в уставном капитале ООО «НКО ''Моби.Деньги''» данный факт никак не отразится, заверили там.

Компания «АО ''Моби.Деньги''» основана в 2009 году. С 2013 года в группу компаний «Моби.Деньги» входит небанковская кредитная организация «Моби.Деньги», обеспечивающая систему переводов денежных средств без открытия банковских счетов для организации мгновенных электронных и мобильных платежей. Основным акционером группы компаний являются венчурные фонды банка ВТБ и Российская венчурная компания. Все операции проводятся от лица небанковской кредитной организации НКО «Моби.Деньги», которая получила лицензию Банка России №3523-К от 28 ноября 2016 года.

Согласно информации на сайте компании, в настоящее время АО «Моби.Деньги» является правообладателем интеллектуальной собственности PayCash. У этого сервиса неоднозначная репутация. Так, например, на сайте otzovik.ru и ряде других финансовых форумов данный сервис описан как используемый в «недобросовестных» схемах. Кроме того, «Моби.Деньги» фигурирует во многих форумах, объединяющих «обманутых» пользователей Pimpay (схема продажи контрафактных товаров). Впрочем, там «Моби.Деньги» являются лишь расчетной организацией.

Генеральный директор АО ''Моби.Деньги'' Иван Кузнецов

Предписание ЦБ для крупного платежного сервиса, связанное с деловой репутацией,— редкость. Впрочем, партнеров НКО все эти обстоятельства не смущают. Основными из них являются МТС-банк и родственный компании банк ВТБ. «ВТБ действует строго в рамках закона и обязательно контролирует операции своих эквайринговых клиентов.

ЦБ не накладывал ограничений на операции ''Моби.Деньги'', к деятельности компании у регулятора претензий нет, поэтому основания для отключения клиента от эквайринга банка отсутствуют»,— заявили “Ъ” в ВТБ.





В капитал АО «Моби.Деньги» инвестированы средства ЗПИФ «ВТБ — фонд венчурный», созданного в 2007 году. В МТС-банке указали, что постоянно проводят все необходимые проверки в отношении партнеров, в том числе и по требованию регуляторов. «На сегодняшний день банку не известны ограничения, которые бы требовали расторжения совместного договора с данным НКО,— указали там.— Вместе с тем осенью банк дополнительно усилил контроль финансовых институтов-партнеров — разработал и внедрил новый подход к мониторингу и комплаенс-стандартам». В своей работе банк использует инструменты, позволяющие выявлять сомнительный трафик, включая процедуры регулярных контрольных закупок, указали там.

Впрочем, собеседники “Ъ” на финансовом рынке указывают, что банки редко афишируют разрыв отношений с партнерами до того, как это произойдет. «Дело тут не только в принципиальной честности, а в соглашениях, которые не предполагают разглашения определенной информации»,— поясняет один из финансистов.

Отдел финансов