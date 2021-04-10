Наша служба и опасна, и больна

“Ъ” узнал о беспрецедентном случае получения взятки в войсковой части Мурома Владимирской области: майор медицинской службы Алексей Малтин вымогал деньги у рядового с подозрением на коронавирус за направление того в военный госпиталь для обследования. Бабушка солдата перевела офицеру 50 тыс. руб., после чего тот попросил у заболевшего еще 40 тыс. руб. Опасаясь за свое здоровье, рядовой обратился в полицию, а майор свое обещание так и не выполнил. Полученные же деньги военный медик хотел пустить на ставки в тотализаторе, но вернул родственнице солдата после возбуждения уголовного дела.

Владимирский гарнизонный военный суд вынес приговор по уникальному уголовному делу о взятке за направление солдата с подозрением на коронавирус на обследование. Начальник медицинской службы 1-й гвардейской Брестско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова инженерно-саперной бригады Алексей Малтин оштрафован на 1 млн руб. за вымогательство денег в значительном размере у рядового.

По данным военного следственного отдела СКР, 17 ноября 2020 года солдат поступил в медпункт части с признаками острого респираторного заболевания и, опасаясь за свое здоровье, попросил майора Малтина отправить его на обследование в военный госпиталь. Дело в том, что годом ранее заболевший лежал в реанимации с интоксикацией организма и имеет проблемы с почками.

В ответ на просьбу об обследовании офицер Малтин написал на обрезке бумаги просьбу передать ему 30 тыс. руб. (в общей сложности подсудимый хотел получить от рядового 90 тыс. руб.). Солдат, понимая, что без содействия начальника медицинской службы не будет направлен в военный госпиталь, согласился, а офицер передал ему реквизиты банковской карты для перевода денег. Через день майор Малтин повторил требование, увеличив сумму взятки до 50 тыс. руб. Рядовой согласился. Поскольку денег у него не было, он попросил свою бабушку перевести на карту офицеру деньги, и 20 ноября 2020 года трансакция состоялась.

На обследование потерпевший так и не попал: офицер заявил ему, что фамилию солдата вычеркнули из списка врачи войскового медпункта. При этом другой врач сказал заболевшему, что его фамилию из списка направляемых в госпиталь вычеркнул лично майор Малтин. 22 ноября 2020 года последний снова вызвал его к себе и сообщил, что для госпитализации требуется еще 20 тыс. руб. Солдат разуверился в обещаниях начальника медицинской службы и решил потянуть время, а через несколько дней офицер удвоил требуемую сумму. Тогда рядовой обратился в военную полицию, которая провела необходимые доследственные мероприятия, передав затем материалы в СКР.

В суде майор медицинской службы полностью признал свою вину, пояснив, что просил у рядового деньги «с целью отыграться на ставках на тотализаторе». Также он заявил, что не собирался направлять солдата на обследование, поскольку не видел у него показаний для госпитализации. Отметим, что рядовой также не пострадал — во всяком случае, давал показания на процессе. Полученные 50 тыс. руб. обвиняемый вернул бабушке солдата. Суд назначил офицеру наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ст. 290 УК (получение взятки), с учетом положительных характеристик, ведомственной награды и того, что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Войсковая часть №11105 относится к инженерным войскам РФ. Военнослужащие части занимаются инженерным обеспечением групп, специализирующихся на штурме зданий, и преодолением минных заграждений в ходе наступления войск. Часть наследует боевую славу 1-й гвардейской моторизованной инженерной Брестско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады, созданной в 1942 году на Юго-Западном фронте и штурмовавшей Берлин.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в вооруженных силах самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом и смертности от него в России. Более 430 тыс. военнослужащих привиты «Спутником V», а еще порядка 30 тыс. военных, заболев коронавирусом, благополучно вылечились от него.

Александр Тихонов, Ярославль