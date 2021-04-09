Зарубежные СМИ: Чем грозит напряжение вокруг Донбасса?

США обеспокоены усилением военного присутствия России на границе с Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, информация о действиях России дает новые поводы для беспокойства. Псаки добавила, что сейчас у границы двух стран сконцентрирована наибольшая численность вооруженных сил с 2014 года. 8 апреля Владимир Путин обсудил ситуацию в регионе с канцлером ФРГ. Ангела Меркель призвала Путина сократить военное присутствие на границе с Украиной. Зарубежные СМИ тем временем призывают западные власти поддержать Владимира Зеленского в случае проявления агрессии со стороны России. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Россия продолжает увеличивать численность войск на границе с Украиной и в то же время утверждает, что это не следует рассматривать как угрозу, пишет BBC. Подробных данных о количестве военнослужащих на границе Россия не предоставила, однако в конце марта украинские военные заявили, что там находятся около 20 тыс. российских солдат.

8 апреля регион посетил президент Украины Владимир Зеленский. А Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель, которая призвала Россию снизить напряженность и сократить численность своих войск. Путин в разговоре с немецким канцлером обвинил Украину в разжигании ситуации на востоке.

Редколлегия The Washington Post опубликовала материал под заголовком «Путин снова угрожает войной с Украиной. Запад должен ответить». В редакции считают, что с помощью эскалации в зоне конфликта Владимир Путин якобы пытается отвлечь внимание российского общества, в котором растет недовольство стагнацией в экономике и неэффективной борьбой с пандемией. К тому же, по словам журналистов издания, самолюбие Путина уязвили разоблачения Навального о «дворце в Геленджике» и слова Джо Байдена о том, что он считает российского коллегу «убийцей». Помимо прочего, опросы в преддверии думских выборов показывают, что только 27% россиян готовы проголосовать за правящую партию. И рекордные 41% говорят, что не хотят, чтобы Путин баллотировался на очередной президентский срок.

Аналитики, опрошенные сотрудниками газеты, сомневаются, что Владимир Путин действительно готовится начать войну. Однако полностью исключить этого нельзя, пишет The Washington Post. Журналисты полагают, что российский президент может попытаться быстро разбить украинскую армию, после чего потребовать политических уступок от Зеленского в обмен на прекращение огня.

Газета призывает западные правительства быть готовыми помочь Украине поставками боевой техники в случае нападения России. Кроме того, по словам журналистов, у властей ЕС и США должны быть наготове новые санкции — любое проявление агрессии со стороны России должно ознаменовать конец и без того спорного трубопровода «Серверный поток-2».

Вице-премьер украинского правительства Алексей Резников написал в The Wall Street Journal колонку под названием «Отвергнуть Nord Stream 2 раз и навсегда». Он отмечает, что завершение строительства трубопровода понесет непредсказуемые последствия для национальной безопасности Украины. Страна будет непоправимо ослаблена, как только у России появится прямая газовая ветка в Германию. При этом реальной потребности в дополнительном трубопроводе у ФРГ нет, написал украинский министр.