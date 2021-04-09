Вдовье дело — сидеть

В Санкт-Петербурге арестовали Елену Щербакову, вдову бенефециара российской кассовой реформы Владимира Щербакова. Ее подозревают в покушении на мошенническое хищение более 100 млн руб. Два года назад она вместе с неустановленными лицами пыталась признать сделку по переходу 100% долей компании ООО «Омега Холдинг» от ее мужа к бизнес-партнеру недействительной, используя при этом, в частности, подложный брачный договор.

Бизнесмен Владимир Щербаков был найден мертвым в июле 2017 года в бельгийском Ватерлоо. При жизни он владел БВА Банком, но известным стал из-за своей позиции по организации кассовой реформы, из-за которой с июля 2017 года при розничных расчетах должны были использоваться онлайн-кассы, постоянно подключенные к Федеральной налоговой службе. Единственным поставщиком ключевой детали для этих аппаратов — фискальных накопителей — была компания ООО «РИК», а Владимир Щербаков был бенефециаром этой организации.

В 2015 году Владимир Щербаков и еще несколько человек стали подозреваемыми по делу о выводе за рубеж около 10 млрд руб., получая проценты с каждой сделки. Предприниматели закупали в Сингапуре сырье для изготовления российских банкнот. Товар попадал сначала в Евросоюз, а затем в Россию.

Из-за этого заказчик — Гознак — выкупал сырье по завышенной в несколько раз цене.

В марте 2017 года Владимира Щербакова объявили в розыск и заочно арестовали. В июле 2017-го производство по делу о выводе денег прекратили.

Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), подозреваемой по которому стала Елена Щербакова, возбудили в следственном отделе УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга еще в сентябре 2019 года. По версии правоохранителей, неустановленные лица планировали похитить 100% долей ООО «Омега Холдинг». Эта компания раньше принадлежала Владимиру Щербакову, через нее он владел, в частности, компанией РИК. Осенью 2015 года владельцем ООО «Омега Холдинг» стала Оксана Орешина. До этого она уже работала в БВА Банке и была гендиректором еще одной компании, принадлежавшей Владимиру Щербакову.

Стоимость 100% долей составляла 106,3 млн руб. В марте 2018 года неизвестные обратились в Коптевский районный суд Москвы с иском от имени Елены Щербаковой.

В нем они просили признать ничтожной сделку о переходе компании «Омега Холдинг» от Владимира Щербакова к Оксане Орешиной. К исковому заявлению приложили брачный договор между супругами. Таким образом, доли стоимостью более 100 млн руб. должны были перейти к Елене Щербаковой в виде наследства. Однако брачный договор, оказавшийся в документах, был подложным. В нем указывалось, что супруги состояли в браке с 1989 по 2016 год. На деле же брак был расторгнут еще в 1990 году.

Завершить квалифицируемые по статье об особо крупном мошенничестве действия обратившимся в суд не удалось — Коптевский райсуд Москвы просто не удовлетворил их требования. Из-за этого эпизода гражданка России и Королевства Бельгии Елена Щербакова оказалась в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Как сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов города, там ей по ходатайству следователя избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Марина Царева, Санкт-Петербург